La fusion TF1/M6 a le soutien de Google

La concentration des médias est un sujet qui préoccupe le monde politique, mais aussi celui de la publicité : moins d'acteurs sur le marché, c'est de la concurrence en moins. Et c'est un des enjeux du mariage entre TF1 et M6, qui va donner naissance à un poids lourd dans le domaine de la publicité télévisuelle. Les annonceurs du secteur ont d'ailleurs fait part de leurs craintes, TF1 et M6 représentant 70% de la publicité télévisée, mais pas les grandes entreprises du numérique.



Le directeur de Google France, Sébastien Missoffe, a ainsi été auditionné par la commission d'enquête ad hoc du Sénat. Il a expliqué que ce projet de fusion sera bénéfique pour tout le secteur, avec une raison simple : la publicité en ligne et la publicité télévisée se rapprochent. « Je constate que sur un certain nombre de nos formats, par exemple sur YouTube, nous sommes en concurrence sur des formats publicitaires à la télévision », explique le dirigeant, « donc on voit bien que ces formats sont en train de converger ».