La grande distribution face au risque de ruptures de stock

Après avoir dû faire face à la reprise économique post-Covid-19, qui a fait exploser la demande dans tous les secteurs et qui a causé des pénuries de matières premières, la guerre en Ukraine a exacerbé la situation. Entre la hausse des prix de l’énergie qu’il a provoqué, les difficultés dans la logistique ou encore les tensions sur certaines matières premières comme les céréales, le conflit se répercute sur toute la chaîne agroalimentaire.



La pire crise, selon Dominique Schelcher, depuis « plus de cinquante ans », souligne-t-il. Et une crise telle qu’il estime que « tout peut basculer très vite ». Le risque de voir les étals se vider non pas d’un produit en particulier, comme ce fut le cas pour l’huile de tournesol et la moutarde, mais de nombreux produits est donc désormais une réalité.