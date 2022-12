La grande distribution prendra en compte la hausse des prix de l'énergie subie par les PME

Ces justifications (factures, attestation d'un commissaire aux comptes…) seront alors prises en compte par la grande distribution dans la négociation des prix. Dans le cas d'une PME indépendante et non filiale d'un grand groupe, les enseignes « s'engage[nt] à accepter la part correspondante de la hausse de tarif demandée ». Attention cependant, ces informations devront être fournies « au plus tard quatre semaines après le 1er décembre 2022 ».



La charte, qui ne concerne que les négociations pour l'année 2023, est un bol d'air pour ces PME, qui subissent l'impact de la flambée des prix de l'énergie depuis le début de l'année. En revanche, pour les consommateurs, c'est la certitude que plusieurs de leurs produits alimentaires coûteront effectivement plus cher l'année prochaine, à moins que les distributeurs ne rognent sur leurs marges.