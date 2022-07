La grande distribution se prépare à consommer moins d'énergie

À compter du 15 octobre prochain, les grandes surfaces vont appliquer un plan de sobriété énergétique. La fédération Perifem, qui compte dans ses rangs tous les acteurs de la grande distribution engagés sur les sujets énergétiques et environnementaux, a couché sur le papier des mesures communes et concrètes pour répondre au défi des risques de pénuries d'approvisionnement électrique cet hiver.



Très concrètement, cela passera par l'extinction des enseignes lumineuses dès la fermeture du magasin (et non plus une heure après la fermeture) et de « systématiser la baisse d'intensité lumineuse » : l'éclairage dans les surfaces de vente va être baissé de moitié avant l'arrivée du public, et de 30% durant les périodes critiques de consommation.