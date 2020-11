La grande distribution utilise le chômage partiel pour compenser les rayons fermés

Les images de rayons de produits interdits à la vente en raison de leur caractère non essentiels a frappé les esprits, tandis que les supermarchés et les hypermarchés déplorent un manque à gagner substantiel. Dans ces conditions, nombreuses sont les enseignes à demander le dispositif de chômage partiel pour leurs salariés. C'est le cas chez Auchan, Casino ou encore Carrefour. Il s'agit pour ces groupes de grande distribution de compenser les pertes subies par les ventes en moins sur ces produits que le gouvernement a jugés « non essentiels ».



La publication spécialisée LSA s'est fait confirmer par Carrefour que le groupe avait débuté le chômage partiel dès jeudi 15 novembre dernier. Le dispositif concernerait de 90.000 à 110.000 salariés, dont une partie de la rémunération est prise en charge par l'État (donc par les contribuables). « Seuls les rayons non alimentaires, non essentiels, sont concernés par la fermeture. On ne comprend pas pourquoi Carrefour arrive à faire une activité partielle qui concerne 90.000 salariés dans le groupe », a déploré Philippe Allard, délégué CGT, auprès de Franceinfo.