La grève à Noël favorise l’avion

Avec une circulation des trains fortement perturbée par le mouvement social contre la réforme des retraites, les Français doivent trouver des solutions pour se déplacer durant les fêtes de fin d’année. Covoiturage, cars, voire taxis sont pris d’assaut, alors comment faire ? L’avion est un recours, et les voyageurs ne s’y sont pas trompés : les réservations pour des vols intérieurs ont augmenté de 56% cette année, par rapport à la même période l’an passé, d’après les chiffres donnés par Odigeo. Et Air France en profite directement.



Odigeo, qui exploite plusieurs centrales de réservation de vols (dont Opodo et Go Voyages), a constaté cette progression des réservations faites entre les 5 et 18 décembre pour les départs entre le 24 et le 26 décembre. Il s’agit de vols intérieurs secs, c’est à dire à destination de villes françaises. « Les voyageurs français cherchent des solutions pour rejoindre famille et amis afin de fêter Noël et la fin de l'année », confirme l’entreprise.