La grève a coûté 400 millions d'euros à la SNCF

Pas de trêve pour Noël : les syndicats ont décidé de maintenir la pression sur le gouvernement pour que ce dernier amende (voire retire purement et simplement) son projet de réforme des retraites. Par conséquent, les usagers ont dû trouver des solutions alternatives pour voyager pendant Noël. Mais plus globalement, le mouvement qui en est à sa troisième semaine a un impact de plus en plus important sur les finances des entreprises touchées, tout particulièrement à la SNCF. Dans un entretien au Monde, Jean-Pierre Farandou le tout nouveau patron du groupe, fait les comptes.



La grève coûte cher à la SNCF. Chaque jour de trafic perturbé, c'est 20 millions d'euros de moins dans les caisses de l'entreprise. « On est à 400 millions d’euros de chiffre d’affaires qui n’aura pas été réalisé dans la période », déplore-t-il en parlant d'un chiffre « considérable ». Les comptes 2019 seront forcément impactés par ces 20 jours de grève, qui est loin d'être terminée.