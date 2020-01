La grève contre la réforme des retraites a coûté 15 milliards d'euros à l'économie française

Avec 42 jours de grève au compteur, le mouvement social contre la réforme des retraites est déjà un des plus longs de l'histoire. Et de jour en jour, son coût augmente inexorablement pour l'économie française. La SNCF a estimé que la grève représentait 20 millions d'euros par jour, la RATP 3 millions.Selon les chiffres obtenus par Europe 1 , c'est en région parisienne que la grève pèse le plus lourd : les entreprises de Paris et de la région ont dépensé 8 euros par jour et par salarié (soit 233 euros par salarié pour les 40 premiers jours du mouvement) pour qu'elles puissent fonctionner correctement. Les perturbations dans les transports parisiens ont en effet poussé ces employeurs à accommoder leurs salariés, par exemple en payant des taxis voire des chambres d'hôtel, comme c'est le cas pour 18% d'entre elles. La grève a également bousculé l'organisation du temps de travail : plus de 7 entreprises sur dix ont ainsi revu leurs horaires pour aider leurs employés.