La guerre économique sino-américaine fait rage autour de l’IA

Comme relaté avec force de détails dans le livre de Boussad Addad, « la Face Cachée de l’Intelligence Artificielle » (VA Editions, 2020), c’est durant le mandat de Barak Obama que les hostilités ont commencé. La cible prioritaire de l’administration américaine a été l’autre géant chinois Huawei, accusé en 2013 de vol de propriétés intellectuelle sur un robot de test automatique de téléphones, mis au point par l’opérateur américain de télécom T-Mobile. Une autre sombre affaire éclatera un peu plus tard en 2016 avec une start-up californienne ayant mis au point un écran de téléphone quasi incassable et qui a accusé Huawei d’avoir tenté de percer ses secrets de fabrication. Dans une opération digne des films d’espionnage, montée par la startup en collaboration avec le FBI et un journaliste de Bloomberg, on a pris au piège et fait avouer des salariés chinois impliqués dans l’affaire. Aussi, à travers le livre, on comprend que Huawei est en réalité une vraie pieuvre aux tentacules touchant des technologies aussi sensibles que les câbles sous-marins (les autoroutes de l’Internet en quelque sorte), l’intelligence artificielle, et les semi-conducteurs avec sa filiale HiSilicon. Ce groupe chinois est devenu une cible prioritaire quand il était apparu clairement qu’il est parti pour dominer le réseau 5G mondial comme le stipule clairement un mémo du NSC (National Security Council), dévoilé dans le livre, et dont une section est intitulée ainsi : « FAIT : la Chine est partie pour dominer le déploiement de la 5 G ». Comme expliqué dans l’ouvrage, cette guerre économique concerne en réalité deux piliers de l’intelligence artificielle, les données et les moyens de de calcul. La 5 G et les câbles sous-marins ne sont que les supports de transport de la donnée, soit les pipelines du nouveau pétrole qu’est la data. Les récentes restrictions américaines sur les ventes de puces électroniques et autres supercalculateurs concernent la puissance de calcul qui permet d’entraîner les algorithmes d’intelligence artificielle. C’est sans surprise donc que TikTok, une plateforme qui a accès à la fois à la donnée, collectée à travers des centaines de millions d’utilisateurs de son application, et ses grands moyens de calcul, devienne la nouvelle cible de Trump. Quelle sera la prochaine cible ? Une plongée dans la « face cachée de l’intelligence artificielle » permettrait peut-être de répondre à cette question.