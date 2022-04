La guerre en Ukraine fait déjà baisser la croissance française

Le conflit ukrainien crée divers problèmes, notamment au niveau de l’approvisionnement d’huile et tourteaux de tournesol, dont l’Ukraine est un des premiers producteurs mondiaux. 59% des entreprises auraient connu des difficultés d’approvisionnement en mars 2022 selon la BdF, contre 45% en février 2022. Et l’industrie n’est pas en reste.



L’augmentation du nombre de cas de Covid-19 en Asie a conduit la Chine, qui maintient sa stratégie « zéro covid », à décréter plusieurs confinements généralisés. De quoi mettre à l’arrêt les usines qui fabriquent les composants pour l’industrie européenne et mondiale. Renault a d’ailleurs annoncé, le 12 avril 2022, l’arrêt de l’usine de Douai à cause du manque de composants électroniques nécessaires pour la fabrication de la version électrique de son modèle Mégane.