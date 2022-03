La guerre en Ukraine va avoir un impact sur l'inflation et le moral des ménages

Les ménages ont le moral dans les chaussettes : « les enquêtes montrent une nette baisse du solde d’opinion sur le niveau de vie général en France », explique-t-on du côté de l'institut. L'idée selon laquelle la période est idéale pour acheter de gros équipements ou une voiture est en baisse en raison des perspectives et aussi parce que ces produits coûtent beaucoup plus cher. L'Insee estime que la consommation pourrait reculer de 1 point au premier semestre (-0,5 point au premier trimestre).



Des prix qui vont continuer à augmenter, prévient d'ailleurs l'Insee. En prenant en compte un baril de pétrole à 125 $, l'inflation sur un an pourrait dépasser le seuil des 4% fin mars, alors qu'elle était déjà de 3,6% fin février. Elle atteindra 4,5% entre avril et juin. Et sans le « bouclier tarifaire » qui limite la hausse des prix de l'énergie, l'inflation aurait atteint 5% dès le mois de février.