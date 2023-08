La hausse de 10% des tarifs de l'électricité qui fait mal

Malgré cette hausse, l'État rappelle qu'il continuera de prendre en charge plus d'un tiers de la facture des ménages, garantissant aux Français un tarif parmi les plus bas en Europe. Au-delà de la flambée récente des coûts d'approvisionnement, la hausse des tarifs de l'électricité sert également à financer les investissements dans les énergies renouvelables et le nouveau nucléaire. Ce coût important, qui devrait se répercuter sur les prix à terme, pourrait cependant être atténué si EDF parvient à tenir le calendrier de remise en service de tous ses réacteurs.



Face à cette situation, certains Français envisagent de plus en plus de se tourner vers des solutions d'énergies renouvelables. À l'annonce de la hausse des tarifs, les demandes d'information sur l'installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur et sur les travaux d'isolation ont bondi de 50%, selon Sylvain Le Falher, cofondateur de Hello Watt. Cette tendance pourrait être renforcée par le renforcement des aides, comme MaPrimeRenov', dont le budget augmentera de 66% en 2024, atteignant 4 milliards d'euros.