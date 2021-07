La hausse de l'inflation va-t-elle provoquer une augmentation du taux du Livret A ?

Le Livret A, et son cousin le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), affiche depuis le 1er février 2020 un taux de rémunération de 0,5%. Ce taux est un plancher historique et le gouvernement s'interdit de descendre encore plus bas. Néanmoins, cela n'a pas empêché les Français d'y placer leurs économies, et massivement : depuis le début de la crise sanitaire, l'épargne « Covid » se monte à 165 milliards d'euros. Mais la levée des restrictions sanitaires permet un rebond significatif de l'activité économique, ce qui se traduit par une hausse de l'inflation.



Selon la Banque de France, la hausse des prix à la consommation s'établira cette année à 1,5%, soit 1 point de plus que l'an dernier… Et aussi un point au-delà du taux de rémunération des placements préférés des Français. Avec un taux de 0,5%, les épargnants perdent du pouvoir d'achat. Mais malheureusement pour eux, le gouvernement n'a pas l'intention de leur faire une fleur !