La hausse de la rémunération fait flamber le Livret A

Le Livret A et le LDDS bénéficient de leurs atouts historiques aux yeux des Français : le placement est en effet garanti et il est liquide. Pas inintéressant dans un contexte de forte inflation où on peut avoir besoin de piocher dans son épargne. Par ailleurs, le contexte actuel anxiogène contribue à la prudence des épargnants qui préfèrent mettre de côté (y compris à un taux plus bas que l'inflation) que de se lancer dans de grands projets.



Et la bonne fortune du Livret A ne devrait pas s'arrêter là. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a fait savoir qu'une nouvelle hausse du taux de rémunération était probable le 1er février prochain. Il pourrait alors grimper à 3,3%, selon les économistes. De quoi donner davantage de lustre à ce placement.