La hausse des prix est-elle derrière nous ?

Une bonne nouvelle, mais il faut garder en tête que les incertitudes demeurent considérables. Christine Lagarde met notamment en avant la croissance historique des salaires ainsi que les « compensations de l'inflation » accordées par les États pour soutenir le pouvoir d'achat. Tout cela va contribuer à la hausse des prix, soutient-elle : « Des pressions plus fortes sur les chaînes d'approvisionnement ou des augmentations plus importantes que prévu de salaires ou des bénéfices pourraient favoriser une plus forte inflation ».



Si les prix de l'énergie reculent, ceux des produits alimentaires continuent d'augmenter selon la dirigeante. La désinflation pourrait cependant être plus rapide avec les tensions sur les marchés financiers et la chute des prix de l'énergie. En ce qui concerne l'activité économique dans la zone euro, « les perspectives de reprise restent fragiles dans un contexte d'incertitude persistante ». Un optimisme très mesuré donc pour la BCE.