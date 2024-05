La hausse des salaires en zone euro fera-t-elle flamber les prix ?

La Banque centrale européenne (BCE) a récemment publié des chiffres indiquant une légère accélération de la croissance des salaires en zone euro au premier trimestre 2024. Selon ces données, les salaires ont augmenté de 4,69 %, contre 4,45 % au trimestre précédent. Cette tendance montre que les salariés continuent de négocier des hausses pour compenser les pertes de revenus réels causées par l'inflation. En effet, les travailleurs cherchent à rattraper le pouvoir d'achat perdu durant la période inflationniste récente.



La BCE prévoit que cette tendance se maintienne avec une hausse de la rémunération de 4,5 % pour l'ensemble de l'année 2024, suivie de 3,6 % en 2025 et 3,0 % en 2026. Cette augmentation salariale est jugée inquiétante par l'institution, car elle pourrait alimenter une nouvelle poussée inflationniste. En conséquence, la BCE envisage d'assouplir sa politique monétaire en juin, bien que les données actuelles incitent à la prudence pour les décisions futures.



La croissance salariale soulève des débats au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE, où certains membres comme Isabel Schnabel, Pierre Wunsch, Klaas Knot, Joachim Nagel et Martins Kazaks, estiment qu'une deuxième baisse des taux en juillet pourrait être prématurée. Ces « faucons » soutiennent que la BCE doit maintenir une certaine rigueur pour éviter une nouvelle spirale inflationniste. Selon l'institution, une augmentation des salaires nominaux de 3 % serait compatible avec son objectif d'inflation de 2 %. Toute croissance supérieure à ce seuil pourrait signaler des pressions salariales excessives et entraîner une hausse des prix.