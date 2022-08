La hausse des taux immobiliers s'accélère

Le mois de juillet n'a pas été tendre pour les prétendants à l'accession immobilière. Les taux ont en effet encore augmenté et pire encore, cette hausse a tendance à s'accélérer. Selon l'observatoire Crédit Logement CSA qui fait autorité en la matière, le taux moyen pour le mois dernier s'est établi à 1,68%. Il était de 1,52% en juin. « La hausse devient plus rapide au fil des mois, de 2 points de base par mois en début d’année à 13 pdb en juin et enfin 16 pdb en juillet », indique ce bilan mensuel.



En juillet, le taux à 15 ans a été de 1,57%, tandis que celui à 20 ans a émargé à 1,69%. Le taux à 25 ans a atteint 1,79%. Depuis décembre dernier, l'augmentation du taux moyen est de 62 points de base. Néanmoins, elle est bien moins forte que la hausse du taux à 10 ans qui a grimpé de 169 points de base. Et c'est sans commune mesure avec l'inflation, qui a flambé de 229 points de base, relativise l'observatoire.