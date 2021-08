La hausse du prix des carburants se poursuit, le gouvernement s’inquiète

L’évolution du prix du carburant à la pompe suit directement celui du prix du pétrole brut en Bourse. Or, ce dernier a fortement augmenté, porté par la relance de l’activité industrielle et des déplacements, et par la volonté de l’Opep de ne pas ouvrir les vannes trop rapidement, afin de maintenir l’offre relativement faible par rapport à la demande.



Résultat : le prix de l’essence et du diesel sont en forte hausse, en France, depuis le début de l’année 2021. Le 6 août 2021, selon les données du ministère de l’Écologie, l’essence SP-98 affichait le prix de 1,65 euro le litre, soit un niveau identique à 2019. Le gasoil, de son côté, atteignait 1,44 euro le litre. Et tous les carburants, depuis le début de l’année 2021, ont connu des hausses de plus de 10%, 16% même pour le SP-95 entre le 1er janvier et le 6 août 2021.