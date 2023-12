La jeunesse française est majoritairement tentée par l’expatriation

La comparaison avec un sondage similaire de 2013, où 49,9% des Français étaient susceptibles de quitter la France en raison du marasme économique, révèle des changements dans leurs intentions. À l'époque, la destination privilégiée était l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis. Aujourd'hui, le Canada s'impose comme le nouveau rêve américain pour les Français.



La décision d'émigrer n'est pas neutre politiquement. Les électeurs des partis de gauche et d'extrême droite, tels que LFI, RN et Reconquête, manifestent une tendance plus marquée à envisager l'expatriation, avec respectivement 39%, 36% et 36% d'entre eux prêts à franchir le pas. À l'opposé, les soutiens d'Emmanuel Macron sont moins enclins à quitter le pays (14%), suivis des électeurs de Yannick Jadot et Valérie Pécresse.