La justice allemande restreint l’activité d’Uber

Ce n’est pas la première fois que la justice allemande met des bâtons dans les roues d’Uber. En 2015, la plateforme de mise en relation entre clients et chauffeurs de VTC subissait un sérieux revers, en se voyant interdire la possibilité de faire appel à des conducteurs privés équipés de leurs propres véhicules. Uber a alors lancé un nouveau service de mise en relation avec des taxis. Mais le tribunal de Francfort, saisi par un syndicat de taxis, a estimé qu’Uber se comportait comme un loueur de voitures sans autorisation.



Avec ce service, le rôle d’Uber va au-delà de celui d’intermédiaire : la plateforme choisit en effet le chauffeur et détermine le prix de la course. Uber est donc un prestataire de service, un rôle que l’entreprise ne peut assumer sans une autorisation. Par ailleurs, les chauffeurs ne respecte pas l’obligation de retourner au siège après chaque course. Le jugement étant immédiatement exécutoire, Uber va devoir cesser la majorité de ses activités en Allemagne.