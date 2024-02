La justice annule la rémunération à 56 milliards de dollars d'Elon Musk

La justice de l'État du Delaware a tranché en faveur de Richard Tornetta, actionnaire de Tesla, qui contestait le plan de rémunération accordé en 2018 à Elon Musk. Ce plan, estimé à 56 milliards de dollars, est décrit par les plaignants comme un « plan de rémunération ridiculement surdimensionné ». La juge McCormick a souligné que les informations fournies aux actionnaires étaient « erronées » et « trompeuses », notamment en ce qui concerne l'indépendance des membres du conseil d'administration et du comité de rémunération, plusieurs d'entre eux étant proches de Musk depuis 15 à 20 ans.



Cette décision, contenue dans un jugement de 200 pages, met en lumière les liens étroits entre Musk et les membres du conseil, et remet en cause leur capacité à négocier de manière équitable. La juge a également noté que le plan représentait 250 fois la rémunération moyenne des PDG comparables et a questionné si le « CEO superstar » n'avait pas été excessivement rémunéré.