La justice européenne valide une sanction de Bruxelles contre Google

Android, le système d'exploitation pour smartphones développé par Google, est utilisé sur 80% des appareils mobiles dans le monde et globalement, c'est sensiblement la même chose en Europe. En 2015, la Commission européenne ouvrait une enquête pour abus de position dominante : Bruxelles reproche à l'entreprise américaine de forcer les constructeurs à préinstaller dans leurs smartphones et leurs tablettes le moteur de recherche et Chrome, le navigateur.



Par conséquent, le régulateur estime qu'Android empêche une bonne concurrence et a infligé à Google une amende de 4,3 milliards d'euros. La sanction la plus forte en la matière. Bien sûr, le groupe ne s'est pas arrêté là et a porté l'affaire devant le tribunal de l'Union européenne, qui a rendu son verdict.