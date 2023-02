La lettre rouge électronique pourrait déjà disparaitre

Alerte rouge sur la lettre rouge électronique ! Philippe Wahl, le PDG de La Poste, a dressé un premier bilan de ce nouveau service devant la Commission des affaires économiques du Sénat. Et les résultats ne sont pour le moment guère brillants : l'utilisation se montre en effet très limitée. Trop ? « Aujourd'hui, cette e-lettre rouge est utilisée 3500 fois par jour, ce n'est pas beaucoup », annonce le dirigeant.



Or, il faudrait entre 5.000 et 10.000 lettres rouges électroniques pour que le service soit maintenu en l'état. Si le compteur ne bouge pas, alors « les clients n'en ont plus besoin et on supprimera cela ». Ce service de lettre rouge électronique remplace le timbre rouge, qui n'existe plus depuis le 1er janvier. Il s'agit d'un dispositif complètement électronique qui nécessite un passage sur le site de La Poste (les clients peuvent également se rendre dans un bureau de poste pour envoyer leur courrier électronique).