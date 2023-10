La loi Industrie verte adoptée, avec des points d'interrogation

Pour financer ces initiatives, l'exécutif mise sur l'épargne privée, avec le lancement d'un nouveau produit : le « plan épargne avenir climat », accessible dès la majorité de l'épargnant et après cinq ans d'épargne. Cependant, l'adoption de cette loi n'a pas été sans controverses. Des membres de l'opposition et du groupe écologiste ont critiqué le texte pour son manque d'ambition et ses « contours flous » entre greenwashing et véritable transition écologique.



En outre, la question de la réhabilitation des friches industrielles reste à clarifier. Bruno Le Maire s'est engagé à investir un milliard d'euros pour aménager 50 sites de 2.000 hectares via la Banque des territoires. La loi n'intègre pas le dispositif « Say on Climate », qui avait été initialement proposé pour obliger les entreprises cotées à consulter leurs actionnaires sur leur stratégie climatique. Cette mesure a été retirée au cours des négociations entre députés et sénateurs.