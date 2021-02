La lutte contre la fraude au fonds de solidarité s'organise

Olivier Dussopt en convient, ces 3 millions font pâle figure face aux milliards déjà versés. « Certains vont considérer que 3 millions d’euros sur 14 milliards d’euros c’est peu, c’est une réalité. Mais quand bien même ça ne serait qu’un euro versé indûment, nous aurions dû le récupérer », explique-t-il. Par ailleurs, Bercy va recruter 250 contractuels pour poursuivre l'effort de lutte contre la fraude au fonds de solidarité : « Nous n’avons pas comme objectif de ralentir l’instruction des demandes d’aides, mais il est normal que nous puissions vérifier ce qui a été fait quand il y a des doutes et surtout empêcher le versement à des tricheurs », indique le ministre.



Ces nouveaux agents ne chômeront pas. D'ores et déjà, ils devront instruire 23.000 versements considérés comme litigieux (ce qui représente une somme de 30 millions d'euros). Et en plus du retour de l'argent frauduleusement obtenu, le fisc poursuit avec un contrôle plus poussé : les entreprises qui « trichent » pourraient être amenées à payer beaucoup plus cher en bout de course.