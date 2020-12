La lutte contre le cyberdjihadisme, perdue d'avance?

Les djihadistes ont analysé beaucoup plus finement qu’on ne pourrait le croire les limites de nos pratiques. Ils savent que les réseaux sociaux sont très difficiles à contrôler, techniquement, mais également juridiquement, car une part importante de l’opinion est réticente à la réglementation de ce que l’on considère comme un espace de liberté. Le concept même de « lutte » dans le cyberespace n’est pas d’une grande limpidité. Toutes les failles sont donc exploitées, y compris l’utilisation du darknet. Mais la principale critique que l’on peut formuler dans ce domaine est la passivité de notre attitude et le caractère essentiellement défensif de nos initiatives. Fermer des sites c’est nécessaire, mais les propagandistes du djihad sont insuffisamment contredits et l’image déformée et haineuse qu’ils donnent de leur religion, toute l’argumentation qu’ils développent pour cultiver la haine et recruter des sympathisants est peu et mal débattue.