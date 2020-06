La maison-mère de Zara veut fermer plus de mille magasins dans le monde

Alors que les différentes enseignes détenues par Inditex (parmi lesquelles Zara, mais aussi Bershka, Massimo Dutti, Oysho et Stradivarius) comptent 7.412 points de vente actuellement, le groupe a l'intention de ramener le total entre 6.700 et 6.900 magasins. L'entreprise va donc fermer de 1.000 à 1.200 boutiques de petite taille, sans dire dans quels pays elles vont mettre la clé sous la porte. Le communiqué précise néanmoins qu'il s'agit de magasins « plus anciens » qui appartiennent à des marques autres que Zara. Le coût social n'est pas non plus indiqué, mais il est probable que des transferts entre enseignes soient organisés dans un même bassin.



Inditex poursuit sa stratégie entamée il y a quelques années d'une implantation de ses marques dans de grandes structures au sein des lieux les plus prestigieux des grandes villes. Mais l'entreprise ne compte pas pour autant abandonner les ventes physiques : elle va en effet ouvrir 450 nouveaux magasins, équipés des dernières technologies d'intégration des ventes. Et le groupe va miser plus que jamais sur le commerce en ligne.