La marque Renault est revenue en force en 2023

Bien que les résultats de 2023 soient prometteurs, 2024 s'annonce comme une année de défis pour Renault. Le niveau global des commandes est faible, et la réduction du bonus pour l'achat de véhicules électriques pourrait impacter les ventes. Cependant, Renault reste optimiste avec le lancement de nouveaux modèles électriques, dont la Scenic E-Tech et la R5 E-Tech. La marque compte aussi sur le « leasing social », une initiative gouvernementale visant à faciliter l'accès aux véhicules électriques pour les ménages modestes, pour soutenir ses ventes.



Les efforts de redressement stratégique de Renault, après quatre années de baisse dues à divers facteurs dont la sortie du marché russe et les pénuries de semi-conducteurs, semblent porter leurs fruits. L'année 2023 a vu une hausse globale des ventes de 9%. Renault, Dacia et Alpine ont tous enregistré une croissance notable. Sur le plan international, Renault prévoit d'étendre son offre avec huit nouveaux lancements d'ici à 2027. Les modèles électrifiés représentent désormais une part importante des ventes, avec une introduction en Bourse du projet Ampere prévue à l'horizon de l'été.



Pour 2024, le groupe prévoit le lancement de sept nouveaux modèles, dont deux 100% électriques. Dacia et Alpine suivent cette tendance avec l'introduction de nouveaux modèles et la transition vers l'électrique. Renault fait preuve d'une certaine résilience face aux perturbations d'approvisionnements mondiaux, notamment liées aux tensions en mer Rouge.