La marque de mode chinoise Shein ouvre une boutique éphémère à Paris

C’est un géant discret aux antipodes des notions de recyclage et de durabilité des produits. Son leitmotiv : les prix. Le site de mode en ligne Shein est l’archétype de la fast fashion, la mode jetable, à la chinoise. Ses prix bas et sa force de frappe lui ont permis de réaliser 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Après Les Halles à Paris, Toulouse ou Montpellier en 2022 et Lyon en mars dernier, le site chinois d’habillement peaufine cette fois son image et sa communication en France auprès de sa cible jeune en ouvrant une boutique éphémère à Paris jusqu’au 8 mai.



Une vitrine physique pour un site des plus controversés. D’abord du fait de son modèle économique en ces temps orientés vers l’écologie et la réduction des déchets. Des domaines où la mode et la fast fashion arrivent en première ligne en termes de responsabilité. Ses vêtements bon marché pour jeunes femmes connectées ne sont clairement pas faits pour traverser le temps…