La mauvaise année 2021 du secteur automobile européen

Si la France est plus ou moins parvenue à limiter la casse avec une hausse modeste de 0,5% pour 1,66 million de voitures, en revanche le marché allemand tire toute l'Europe vers le bas avec un recul des ventes de 10,1% (2,6 millions de véhicules écoulés). En Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas également, les baisses sont très sensibles. L'Espagne et surtout l'Italie, deux des pays européens les plus touchés par le Covid, affichent des hausses de respectivement 1% et 5,5%.



Dans ce contexte, de nombreux constructeurs sont à la peine, dont le numéro 1 européen Volkswagen avec -4,8% et 2,4 millions de véhicules. Stellantis baisse de 2,1% avec 2,1 millions d'unités. Le groupe peut compter sur ses marques Peugeot, Fiat et Citroën qui ont tenu le choc malgré tout. Le groupe Renault accuse un recul de 10,2%. Hyundai-Kia affiche une hausse de 18,4%, Toyota de 9,1%.