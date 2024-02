La médecine esthétique en plein boom en Europe

Par ailleurs, une étude de Xerfi Percepta prédit que la demande croissante pour ces soins non invasifs pourrait reconfigurer le marché de la médecine esthétique, le faisant pencher davantage vers ces interventions au détriment de la chirurgie plastique traditionnelle.



La popularité croissante des soins esthétiques non invasifs a également engendré des conséquences moins désirables, telles que l'émergence d'un marché noir. La facilité d'accès à des produits esthétiques, auparavant en vente libre, a conduit à une augmentation des interventions réalisées par des non-professionnels, entraînant parfois des complications graves. Face à ce phénomène, 200 chirurgiens ont interpellé les autorités françaises dans une tribune, exigeant un meilleur encadrement de la vente de ces produits et la mise en place d'une formation spécialisée pour les praticiens.



Le gouvernement a répondu à ces appels par l'adoption d'une loi en juin 2023, interdisant la promotion de la médecine et de la chirurgie esthétique par des influenceurs. Cette mesure vise à protéger le public contre les risques liés à des pratiques non réglementées et à assurer une pratique sécurisée et éthique de la médecine esthétique.