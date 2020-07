La messagerie Slack porte plainte contre Microsoft pour abus de position dominante

La solution pour Slack serait que Microsoft propose Teams à part, que le logiciel ne soit pas fourni par défaut avec Office. C'est du moins ce que l'éditeur demande à la Commission européenne, qui va désormais examiner la plainte et décider si une enquête doit être ouverte. Si c'était le cas, le dossier rappellerait les déboires de Microsoft à la fin des années 90, qui était accusée d'abus de position dominante avec son navigateur web Explorer.



Bruxelles est en pointe en matière d'enquêtes sur les pratiques des grands groupes du numérique et d'internet. La Commission a ainsi infligé une amende de 4,34 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante avec le système d'exploitation pour smartphones Android. Plus récemment, elle a enregistré un revers important avec cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a annulé le redressement fiscal à 13 milliards d'euros qu'Apple aurait dû verser à l'Irlande.