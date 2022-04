La mobilité bancaire simplifiée ne séduit pas les Français

Le dispositif d'aide à la mobilité bancaire, un mécanisme à disposition des Français depuis 2017, a été pensé pour faciliter la vie de tous ceux qui souhaitent changer de banque. Et pour cause : il revient en effet à la nouvelle banque de gérer le transfert des fonds, de communiquer le nouveau RIB au fournisseur d'énergie et à l'employeur, et même de clôturer l'ancien compte. De quoi satisfaire les rétifs aux opérations administratives souvent pénibles dans le secteur de la banque.



Mais dans les faits, le dispositif n'est pas aussi souple et rapide qu'espéré. En moyenne, la clôture d'un compte a demandé 53 jours en 2020, selon des chiffres de l'Autorité de contrôle prudente et de résolution. En cause : un produit associé de type livret d'épargne ou crédit qui ne sont pas pris en charge par le mécanisme, ou encore un découvert l'empêchent d'opérer aussi efficacement qu'il le devrait.