La moitié des demandes de prêts immobiliers est refusée

Sonnette d'alarme sur le secteur d'immobilier. 45% des demandes de prêts immobiliers sont actuellement refusées, selon un sondage Opinion System pour l'Afib, l'association française des intermédiaires en bancassurance. Et c'est encore plus sensible dans la catégorie d'âge des 30-55 ans où les refus s'élèvent à 51% ! De quoi briser bien des rêves d'accession à la propriété immobilière…



En cause, le taux d'usure, autrement dit le taux maximum auquel la banque peut prêter. Fixé tous les trois mois par la Banque de France, le taux d'usure est actuellement de 2,57% pour les prêts de 20 ans ou plus. Ce taux protège habituellement le consommateur face à une banque qui essaierait de « financer le consommateur sur des taux trop élevés par-rapport à la moyenne du marché », explique Jérôme Cusanno, le président de l'Afib, à Franceinfo. Le problème, c'est que ce taux ne monte pas suffisamment vite par rapport à la hausse des taux.