La néobanque N26 abandonne le Royaume-Uni à cause du Brexit

La néobanque allemande, une des leaders du secteur en Europe avec 5 millions de clients, s’était lancée outre-Manche il y a 18 mois. Pourtant, l’entreprise a décidé de se retirer du Royaume-Uni et de fermer les comptes de ses clients britanniques. Une décision mûrie par le Brexit, explique la fintech : « Le Royaume-Uni ayant quitté l'Union européenne, N26 a annoncé aujourd'hui qu'elle allait quitter le marché britannique », explique le groupe. En cause : la perte de la licence bancaire européenne par le pays, véritable passeport qui permet d’exercer une activité bancaire dans tous les pays membres de l’Union.



Puisque le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne — les négociations sur un accord commercial se poursuivent jusqu’au 31 décembre — les établissements financiers et bancaires se doivent de demander une licence auprès de la FCA (Financial Conduct Authority). N26 a décidé de se passer de ces formalités, au contraire d’autres néobanques.