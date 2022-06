La numéro deux de Facebook quitte son poste

« Elle a créé des opportunités pour des millions de personnes dans le monde et c’est en grande partie grâce à elle que Meta est devenu le groupe qu’il est aujourd’hui », explique le patron de Meta dans un message sur Facebook. Les différentes activités du réseau social sont utilisés par 3,6 milliards de personnes chaque mois. Meta pèse 500 milliards de dollars en Bourse.



Mais dans sa course à la publicité, Sheryl Sandberg a aussi contribué à faire de Facebook une entreprise controversée, prête à accueillir et à diffuser le pire pour augmenter l'engagement de ses utilisateurs. « Le débat autour des réseaux sociaux n’a plus rien à voir avec les débuts », convient-elle dans son message. C'est Javier Olivan qui la remplacera aux opérations, bien que le périmètre de ses activités soit plus réduit.