La pénurie d'iPhone 13 se précise pour Noël

La pénurie de puces, qui frappe l'industrie automobile de plein fouet ainsi que les constructeurs informatiques, n'épargne pas Apple. L'entreprise, un des clients les plus importants du secteur des composants, aurait réduit ses ambitions pour Noël : selon l'agence Bloomberg, Apple avait en effet prévu de faire produire 90 millions d'iPhone 13 d'ici la fin de l'année. Mais le groupe devra se contenter de 80 millions d'unités, un recul de plus de 10% par rapport aux prévisions initiales.



Par conséquent, il devrait être plus difficile de trouver l'iPhone de ses rêves au pied du sapin. Un crève-cœur pour de nombreux aficionados de la marque, qui réservent habituellement un bon accueil aux nouveaux produits d'Apple. En l'occurrence, ce sont Broadcom (technologies sans fil) et Texas Instruments (composants pour l'écran) qui ne peuvent plus répondre à la demande, ce qui réduit les capacités de production de l'ensemble de la chaîne d'assemblage.