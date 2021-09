La pénurie de semi-conducteurs paralysera l'industrie automobile jusqu'en 2023

Déjà lourdement frappés par la crise sanitaire, les constructeurs automobiles doivent faire face à une autre crise, celle des semi-conducteurs. L'approvisionnement est en effet particulièrement difficile, les sous-traitants ne parvenant pas à en fournir suffisamment pour les besoins de l'industrie. Beaucoup de groupes espéraient une amélioration cet automne, mais ce ne sera pas le cas en raison de la résurgence du Covid-19 dans les pays où ces composants sont assemblés.



D'après IHS Markit, ce sont 10,6 millions de véhicules qui ne seront pas produits cette année à cause de la pénurie de composants. Celle-ci rallonge les délais de livraison et provoque des fermetures temporaires d'usines, chez Stellantis, General Motors, Toyota, Ford et bien d'autres. Au troisième trimestre, le cabinet prévoit un déficit de 3,1 millions de voitures, après 1,44 million au premier trimestre et 2,6 millions au second trimestre.