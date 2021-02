La peur de perdre son emploi, chez les cadres aussi

Le chiffre augmente auprès des cadres de moins de 35 ans : ils sont 28 % à craindre un licenciement, contre 16 % en septembre. Les cadres de plus de 55 ans nourrissent le même sentiment à 25 %, contre 19 % en septembre. Il faut dire que 23 % des cadres de toutes catégories d'âge travaillent dans des entreprises qui ont licencié des salariés ou annoncé de futurs licenciements depuis le déclenchement de l'épidémie, au printemps dernier.



Le conséquences de la crise sanitaire touchent également la mobilité des cadres. 57 % des personnes interrogées estiment désormais qu'il est risqué de changer d'entreprise : qui dit qu'elle ne va pas être dans l'obligation de licencier quelques mois plus tard ? 76 % des cadres au chômage ont aussi peur de ne pas retrouver un emploi dans un proche avenir, soit 6 points de plus qu'en septembre.