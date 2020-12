La plateforme d'e-commerce Wish dans la ligne de mire de Bercy

Wish est la dernière plateforme à la mode pour acheter des produits bon marché. Les prix sont parfois si bas qu'ils ont poussé la direction de la de la répression des fraudes à enquêter, et à trouver des pratiques commerciales trompeuses « induisant une concurrence déloyale ». Si les promotions paraissent « particulièrement attractives », elles sont « dénuées de toute réalité économique car calculées sur la base de prix de référence trompeurs » : les étiquettes « -90% » ne sont donc pas à prendre au sérieux. Et les produits vendus sur la boutique sont souvent des contrefaçons.



La DGCCRF, qui a transmis les conclusions de son enquête au parquet de Paris, donne quelques exemples édifiants. On trouve ainsi sur Wish des vêtements griffés « Championq » (pour Champions) ou encore « Qila » (pour Fila). Les consommateurs peuvent aussi tomber sur les montres Rolex à… 25 euros. Des produits qui présentent des logos distinctifs de grandes marques notoires, « de nature à induire en erreur le consommateur ».