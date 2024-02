La précarité hygiénique, une réalité inquiétante pour un Français sur deux

Les groupes les plus affectés par cette situation sont les femmes et les jeunes, particulièrement ceux ne vivant plus sous le toit familial. L'étude souligne l'ampleur du problème pour les femmes, quatre millions d'entre elles ayant dû renoncer à l'achat de protections menstruelles à un moment donné, et 2,8 millions y étant régulièrement confrontées. Cette contrainte financière les force à limiter leurs activités extérieures ou à recourir à des solutions précaires, exacerbant un sentiment d'exclusion et affectant profondément leur estime de soi.



Quant aux jeunes de 18 à 29 ans, leur situation n'est guère plus enviable. Considérés comme pauvres selon les critères de l'Observatoire des inégalités, ils sont nombreux à devoir renoncer à des produits d'hygiène basiques pour subvenir à des besoins plus immédiats tels que le logement et l'alimentation. Cette privation a des répercussions directes sur leur vie sociale, beaucoup admettant avoir renoncé à sortir en raison d'un sentiment de malaise lié à leur apparence.



Face à cette réalité sombre, Dons Solidaires lance un appel à la mobilisation. L'association souligne l'importance cruciale d'agir pour contrer cette tendance et aider les populations touchées. Leur travail, essentiel mais insuffisant, nécessite le soutien des institutions, des entreprises et des citoyens.