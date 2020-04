La prime Macron pourra atteindre 2.000 euros

Instituée l'an dernier pour répondre aux revendications des « gilets jaunes » sur le pouvoir d'achat, la prime « Macron » défiscalisée et sans charges sociales a été reconduite en 2020, uniquement pour les entreprises ayant signé un accord d'intéressement. Cette condition a été levée au début de la période de confinement, afin que les employeurs puissent récompenser les salariés de leur présence au travail malgré l'épidémie de coronavirus. De nouveaux aménagements précisés ce mercredi via une ordonnance du gouvernement donnent une plus grande souplesse encore. Ils permettent ainsi à une entreprise de verser jusqu'à 2.000 euros en cas d'accord d'intéressement. La possibilité de conclure un tel accord est d'ailleurs repoussé au 31 août.



La prime, dont la date limite de versement a aussi été repoussée fin août, pourra être modulée en fonction des conditions de travail. « Afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de Covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra également être retenu par l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur mettant en œuvre cette prime », indique l'ordonnance.