La prime annuelle de Stellantis versée aux salariés sera un peu moins élevée

Au-delà de ces primes, Stellantis s’engage dans une démarche participative envers ses employés en lançant un plan d’actionnariat salarié en Italie et en France, qui sera étendu en 2024 à 242.000 salariés éligibles, renforçant ainsi le lien entre les succès du groupe et le bien-être de ses collaborateurs.



La stratégie de Stellantis ne se limite pas à la valorisation de ses salariés ; le groupe a également annoncé qu’il restituerait 7,7 milliards d’euros à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Cette générosité envers les actionnaires s’accompagne d’une prévision optimiste pour 2024, avec une marge opérationnelle attendue à deux chiffre et un flux de trésorerie libre positif. Le groupe prévoit une augmentation de 16% de son dividende à 1,55 euro par action et un programme de rachat d'actions de 3 milliards d’euros.



Ces annonces ont été bien accueillies par le marché, avec une hausse de 3,6% de l’action Stellantis en début de journée. Les analystes saluent cette performance et considèrent Stellantis comme un acteur majeur et stable dans un secteur en pleine mutation. La journée investisseurs prévue le 13 juin prochain sera sans doute l'occasion pour le groupe de dévoiler plus en détail sa stratégie pour continuer sur cette voie de succès.