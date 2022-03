La « prime inflation » versée à 38 millions de Français

La « prime inflation » a été annoncée par Jean Castex en octobre dernier. Il s'agit de compenser la hausse des prix généralisée qui a fait suite au rebond très fort de l'économie, entraînant dans sa suite une flambée des cours de l'énergie et des carburants. Les premiers versements de cette indemnité ont débuté il y a trois mois, ce sont les étudiants boursiers qui en ont d'abord bénéficié, suivis par les salariés du privé via leur paie du mois de janvier.



Ensuite, ce sont les entreprises qui ont été remboursées. Et enfin, les retraités ont touché leur chèque de 100 euros à leur tour fin février. Le versement a été réalisé par différents organismes, en fonction de la situation du bénéficiaire (Urssaf, caisses de retraite, Crous, MSA, Pôle emploi…). L'État s'était engagé à verser l'indemnité avant le 28 février : il a tenu parole, mais tout juste.