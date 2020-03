La prise de mauvaises décisions en entreprise, COVID-19 et irrationalité

L’imprédictibilité de l’avenir, soulignant notre fragilité d’avoir bâti nos modes de vie sur des prévisions auxquelles nous croyons ;

La différence entre le risque et l’incertitude, palpable dans les comportements sociaux de ces temps complexes ;

La non-linéarité de l’évolution du monde, rappelant le caractère changeant de nos sociétés ;

Les surprises sont socialement construites, qu’Albert Camus en 1947 dans « La Peste » expliquait en ces mots : « Le fléau n’est pas à la hauteur de l’homme, on se dit donc que le fléau est irréel, c’est un mauvais rêve qui va passer ».

Mon expérience au sein des groupes d’intervention m’a montré que les opérateurs doivent constamment prendre des décisions qui se doivent d’être les meilleurs pour le bon déroulement de leurs missions dans des contextes particulièrement chargés émotionnellement. Dans bien des cas étudiés en entreprise, au sein de clubs sportifs ou même de situations d’interventions où la mission a échoué, des décisions irrationnelles sont prisent mettant en péril la réussite voire la sécurité de l’environnement et de ses opérateurs. C’est l’exemple de la navette « Challenger » en janvier 1986.Les ingénieurs de la NASA avaient alerté les autorités du problème des joints de la navette qui perdaient leur capacité de flexibilité à une température inférieure à -1 ° C. En Floride, lieu de décollage de la navette, ce type d’événement climatique est exceptionnel, il arrive moins de dix fois par siècle. Cela c’est pourtant produit dans la nuit de la veille du lancement. Les joints perdant leur efficacité ont laissé s’échapper un gaz qui en s’enflammant a provoqué l’explosion de la navette tuant les sept membres de l’équipage.L’analyse systémique de cet événement permet de dire que compte tenu de la complexité du monde, nous sommes en permanence obligés d’utiliser des raccourcis mentaux ou des simplifications, c’est-à-dire des sortes de bricolages cognitifs, appelés également « méthodes heuristiques ». Les responsabilités sont multiples dans ce type de situation. Les ingénieurs de la NASA auraient pu manifester leur désapprobation la veille du lancement, mais ils ne se sont pas manifestés.Combien de constats peut-on déjà faire d’exemples au sein des organisations ou des entreprises de situations où les experts se taisent par conformisme ou pire, pour ne pas se mettre en marge de la pensée collective, même si ces décisions sont incohérentes, allant de l’inutile à la mise en danger des salariés en passant par la mise en danger de l’entreprise elle-même ?Lorsqu’un membre de l’organisation alerte qu’un risque est susceptible d’exposer à un danger, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui ont leur part de responsabilité dans leur manière d’accueillir les avis contraires venant de ceux qui réussissent à signifier leurs points d’étonnement. Si le dirigeant considère cet « empêcheur de tourner en rond » comme un cygne noir [2], il devient coupable lui aussi de la prise de mauvaises décisions par ses équipes. Les entreprises ont ainsi intérêt à intégrer dans leurs comités de direction des personnels disposant d’une expérience significative des théâtres de catastrophe habitués à endosser ce rôle. Même si l’habitude de vivre au milieu des cygnes blancs en fait oublier qu’il puisse y en avoir des noirs, au sens métaphorique, de l’art de donner un avis contraire en comité de direction peut vite conduire à l’éviction ou au placard.C’est un constat souvent très inspirant au sein des groupes d’intervention de voir qu’en groupe « expert », les dirigeants ont bien compris que les idées qui viennent des hommes, de « la troupe » méritent d’être prises en compte. Chaque membre de l’équipe, quel que soit son grade ou sa fonction devient force de proposition, et finalement membre du tout, participant à l’intelligence collective du groupe.En posant des questions « candides » l’expert des situations de crise génère la reprise de conscience sécuritaire. Il sera encore plus efficace s’il n’a pas de connaissances techniques liées à l’environnement de son intervention. Individuellement libre de toute influence cognitive et technique il doit être directement rattaché hiérarchiquement au CEO s’il souhaite éviter les biais d’influence collectifs.Attention également à l’impression de force qui peut venir du classique « les feux, on les a toujours éteints… on les éteindra encore… » Ce sont ces missions que l’on réussit avec succès donnant l’impression ou pire, la certitude que l’on réussit de la même façon la mission suivante. Le mythe de Sisyphe décrit par Albert Camus raconte l’absurdité de voir la vie comme un éternel recommencement.Les dirigeants et les membres des équipes d’intervention le savent parfaitement, il est vital de bien garder en tête que ce qui fonctionnait hier, ne fonctionnera peut-être plus demain. L’implication émotionnelle et cognitive de la tâche risque de couper toute rationalité dans les prises de décisions individuelles et collectives aussi, il devient de plus en plus nécessaire d’observer son système en position « méta » ou candide.Pour éviter « l’effet Challenger » la réelle prise en compte des avis individuels au sein du collectif est une des solutions employées au sein des groupes d’intervention. Dans un article du 9 mars dernier, Philippe Silberzahn expliquait que le Coronavirus engendre quatre rappels douloureux sur la prise de décisions en zone d’incertitude :C’est la société entière qui doit prendre conscience que la rareté et l’intensité de tels événements rendent d’autant plus nécessaire un examen sans concession de nos failles, tant matérielles qu’humaines, alors que nos organisations ont tout misé sur la doctrine. Aussi, tous les avis ne se valent pas et l’arborescence des possibilités ne doit pas biaiser l’avis des dirigeants. Les ingénieurs généralistes ont alors la responsabilité de prendre en compte les savoirs de ceux qui disposent de l’expérience des situations de catastrophe.