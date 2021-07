La production de café en baisse, le consommateur va-t-il payer son café plus cher ?

À cela s'ajoute le rebond de l'activité lié à la levée des restrictions sanitaires. Les lieux de consommation hors domicile, comme les cafés, rouvrent et avec eux l'appétit des clients. Selon l'Organisation internationale du café (OIC), l'offre totale devrait être inférieure à la consommation mondiale au cours de la saison 2021-2022. Or, lorsque la demande dépasse l'offre, on peut s'attendre à une hausse des prix pour le consommateur final.



Cette augmentation pourrait toutefois être plus modeste que prévu. Sur le court terme, c'est-à-dire les trois à neuf prochains mois, les torréfacteurs se couvrent contre les hausses de prix. Par ailleurs, le prix de la matière première n'est qu'une composante du prix total du café, qui comprend aussi le transport, l'emballage, le marketing, etc. L'Insee rapporte que le prix du café vendu en grande distribution restait proche de son niveau de référence de 2015.