La proposition de loi qui ulcère la grande distribution

Les plus grands industriels ont visiblement trouvé des relais très efficaces auprès de l'Assemblée nationale. Une proposition de loi, déposée fin novembre par des députés de la majorité et de Les Républicains, inquiète les distributeurs. Deux articles en particulier, sur les quatre que compte le projet, font polémique. Le premier concerne l'hypothèse où aucun accord n'est trouvé le 1er mars : dans ce cas, « toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base du tarif et des conditions générales de vente en vigueur ».



En principe donc, ce sont les prix des industriels qui seront pris en compte (et a priori, ils seront élevés) alors que jusqu'à présent, les distributeurs pouvaient prolonger les prix d'achat négociés durant l'année précédente en cas d'absence d'accord. Mais voilà, une prolongation aux prix négociés précédemment représente un sacré manque à gagner pour les industriels alors que les coûts ont explosé et que la hausse des prix de grande consommation a atteint 12,6% en décembre !