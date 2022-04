La pub en ligne rapporte moins : déception pour les résultats de Google

Avec un chiffre d'affaires de 68 milliards de dollars au premier trimestre, Alphabet n'est pas réellement à plaindre. Ce d'autant que la maison-mère de Google a enregistré une hausse de 23% de ses ventes sur un an. Mais le bénéfice net à 16,4 milliards, en recul de 8% par rapport au même trimestre de l'an dernier, a fait figure d'épouvantail. Et dans les deux cas, ces performances sont en-deçà des attentes des analystes.



C'est la raison pour laquelle le cours de l'action est chahuté, comme l'ensemble des valeurs technologiques qui ont surfé sur la crise sanitaire. La directrice financière d'Alphabet, Ruth Porat, a déploré en creux l'effet de loupe grossissant par rapport au premier trimestre 2021, qui avait été très bon par rapport à la même période de l'année précédente. À l'époque, la pandémie faisait augmenter les budgets pub en ligne, tandis que les utilisateurs se multipliaient sur YouTube et ailleurs.