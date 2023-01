La qualité de vie au travail : grande attente des salariés

C’est un fait : les besoins et attentes des salariés français ont évolué après la pandémie. Ce ne sont plus seulement les salaires qui les préoccupent, même si cela reste un point important et une source de motivation, mais la qualité de vie au travail, et plus généralement l’équilibre de vie.



Si le télétravail, permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, est de plus en plus plébiscité, celui en entreprise reste toutefois une nécessité pour les collaborateurs, qui le voient comme un espace de lien social et d’émulation. Les salariés ne se rendent plus au bureau seulement pour atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie, mais pour exercer dans un environnement agréable, inclusif et chaleureux.



L’engagement et l’épanouissement forment donc les priorités des travailleurs. De nouvelles préoccupations que doivent entendre le secteur RH et celui du management, en devenant bienveillants, progressistes, et sources d’une véritable culture d’entreprise.

Les entreprises ont tout intérêt à améliorer la QVT de leurs salariés, puisqu’elle est source de motivation, et donc de productivité.



Bien-être et performance vont en effet de pair, dans la mesure où les salariés impliqués donnent le meilleur d’eux-mêmes

Les salariés évoluant dans de bonnes conditions se sentiront également reconnus et valorisés par leur hiérarchie. Une rémunération attractive, une communication transparente, ou encore la possibilité d’une évolution professionnelle sont aussi des facteurs de satisfaction augmentant la fidélisation des employés.



Cela peut sembler évident, mais les salariés se sentant bien dans leur entreprise vont plus facilement s’y rendre au quotidien, diminuant ainsi le taux d’absentéisme. Une bonne ambiance de travail limite également les risques d’arrêt de travail ou de burn-out.

Enfin, les entreprises prenant en considération les besoins et attentes de leurs collaborateurs augmentent leurs chances de recruter les talents de demain. La QVT et la RSE sont aussi étroitement liées, et la nouvelle génération veut rejoindre des structures engagées dans l’insertion professionnelle des jeunes, l’égalité femmes-hommes ou encore l’intégration des personnes en situation de handicap.



Tous ces éléments font qu’un nombre croissant d’entreprises adoptent aujourd’hui des stratégies RH axées sur la qualité de vie au travail, la diversité et l’inclusion de leurs collaborateurs. C’est le cas du groupe La Poste, qui a été certifié « Top Employer 2023 » le 17 janvier dernier. Pour rappel, le Top Employer Institute est une autorité indépendante qui distingue chaque année les entreprises de 121 pays pour l’excellence de leurs politiques de ressources humaines (QVT, intégration, rémunération, politique de carrière, diversité…).



Grâce à cette récompense, le groupe La Poste se distingue et démontre son attractivité. La certification Top Employer renforce son image et sa marque employeur, et permet d’attirer les talents qui lui permettront de développer ses activités.



L’entreprise à mission mène de nombreuses actions responsables et inclusives, comme l’insertion des jeunes dans l’emploi avec, par exemple, 4 800 nouveaux contrats d’alternance en 2022, l’égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux, l’intégration des personnes en situation de handicap avec 14 000 postiers concernés ou encore l’accompagnement de 4 000 postiers aidants dans la conciliation de leur vie professionnelle/vie personnelle (un fonds de solidarité aidants, des jours d’absence, une souplesse sur les horaires de travail…).



Le groupe La Poste a également accéléré sur l’employabilité de ses postiers. Plus de 90 % d’entre eux ont tout d’abord suivi une formation ces 12 derniers mois. L’entreprise a en outre investi 200 millions d’euros en faveur de la formation. La Poste a également mis en place une gestion anticipée, dynamique et locale des compétences des postiers. 22 000 collaborateurs ont par ailleurs bénéficié d’un accompagnement par les équipes mobilité et recrutement. Enfin, le groupe français s’est engagé à ce que les postiers de plus de 50 ans (49% de l’effectif) aient une qualité de vie au travail optimale.