La quête de la femme rêvée.

Qui n’a pas rêvé de croiser cette fille d’Ipanema que l’on imagine sans peine brune et bronzée au sourire éclatant de blancheur, ondulant sur une plage et sachant attirer le regard de vacanciers alanguis et écrasés de chaleur ? Pour ceux que cela intéresse, elle s’appelle Helo Pinheiro, bronzée assurément et brune teintée en blonde… mais très jolie néanmoins.



Qui n’a pas souhaité lui parler pour comprendre la source d’inspiration qu’elle a pu être pour le rythme entêtant de Getz et Gilberto qui se sifflote autant qu’il s’écoute et qui vous accompagne ensuite le reste de la journée ?



Qui n’a pas voulu découvrir cette plage d’Ipanema et en fouler le sable un soir d’été en se dirigeant vers la terrasse d’un bar offrant cocktails et cigares ?



On peut penser que Stan Getz et Jôao Gilberto ont croisé cette fille, sur cette plage, ont dû lui dire « hello » et elle s’est retournée croyant qu’on l’appelait, et de là, de fil en aiguille, le mélange entre bossa nova et jazz a su confectionner un cocktail musical des plus agréables.

Évidemment depuis un appartement une telle magie ne peut se reproduire à l’identique et seul le disque de 1964 permet de se replonger dans une ambiance de douce nonchalance ne demandant qu’à être savourée.



Ce disque s’écoute avec la légèreté qui lui sied le mieux, en prenant son temps et, quelle que soit la saison, en s’imaginant sur une plage, au bord de la mer, le soleil couchant.

Pour cela une caïpirinha semble de circonstance pour ne pas dire obligée. Il faut pour cela une bonne cachaça, l’Opportune 1791 n’est pas sur tous les étals, elle se mérite, mais elle mérite d’être associée à du citron vert (écrasé au mortier), un peu de cassonade (à préférer au sirop de sucre), quelques glaçons et le tour est joué.



On l’accompagnera d’un Fonseca n° 1, un délicieux module lonsdale, qui donnera au gré de vos gorgées toute sa suavité et permettra au soleil d’être accompagné le d’achever sa course diurne.



Après un tel moment on peut être certain de regarder sa femme comme si, elle aussi, était une « girl from Ipanema » et de lui dire hello.





